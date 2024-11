Relax e concentrazione anche in ufficio: ecco come con i pannelli fonoassorbenti

L’ambiente di lavoro, in particolare negli uffici open space, può facilmente diventare fonte di stress e distrazione a causa dell’eccessivo rumore.

Le conversazioni tra colleghi, il ticchettio delle tastiere, il continuo squillo dei telefoni e il trambusto delle attività quotidiane possono ostacolare la concentrazione e diminuire la produttività.

Un livello elevato di disturbo acustico non solo incide negativamente sulle prestazioni dei lavoratori, ma può anche aumentare il carico mentale, generando una sensazione di affaticamento e pressione psicologica.

Proprio per questo, è sempre attiva la ricerca di elementi che possano aiutare i lavoratori a concentrarsi e a produrre in modo più sereno ed efficace. Fra gli strumenti che sono stati creati a questo scopo, spiccano i pannelli fonoassorbenti. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Che cosa sono i pannelli fonoassorbenti?

Questi strumenti si applicano a muri, soffitti o tra le scrivanie e possono essere quadrati, rettangolari o di qualsiasi altra forma. I pannelli fonoassorbenti per ufficio, come il nome stesso suggerisce, permettono di ridurre i rumori presenti in ufficio al fine di garantire un’acustica adeguata.

Oltre a svolgere tale funzione, i pannelli fonoassorbenti possono essere anche decorativi e personalizzati. È possibile, infatti, acquistare pannelli fonoassorbenti di un determinato colore oppure con la stampa del logo o delle immagini del cliente.

Come scegliere i pannelli fonoassorbenti per ufficio?

In un ufficio avere una buona acustica è fondamentale per garantire a chi ci lavora il massimo comfort e la massima produttività. Per avere tale risultato è necessario limitare, nel possibile, il rimbalzo del parlato nelle sue frequenze principali dalle mediobasse (250hz) alle medie (l’ottava dei 500hz): al di sopra di queste frequenze (dai 1000hz in su, qualsiasi intervento potrebbe risultare del tutto inefficace, soprattutto nelle sale ad uso lavorativo e professionale con importanti flussi di telefonate e dialoghi.

Per fare ciò è necessario posizionare prodotti ad alte prestazioni certificate in punti precisi delle pareti o dei soffitti, oppure sulle scrivanie o ancora a terra come totem o separé.

Al fine di non commettere errori, prima di procedere all’acquisto dei pannelli fonoassorbenti per il proprio ufficio, è necessario considerare con attenzione il luogo in cui posizionarli. In base a tale aspetto, infatti, è possibile scegliere una determinata tipologia di pannello anziché un’altra.

Pannelli fonoassorbenti tra le scrivanie

Una delle soluzioni per gli open space è l’installazione di pannelli fonoassorbenti tra le postazioni di lavoro. I pannelli così agiscono come separatori che dividono visivamente gli spazi, ma allo stesso tempo migliorano la qualità acustica interna.

In questo modo è possibile ridurre il rumore diretto delle conversazioni tra colleghi, creando uno spazio più intimo e silenzioso per ogni lavoratore. Spesso tale soluzione viene praticata in quegli ambienti di lavoro dove l’intensità dei rumori è alta a causa dell’attività posta in essere dagli operatori, ad esempio i call center.

Gli spessori, per le sale che hanno esigenza di alta qualità, sono obbligati: le leggi della fisica spiegano chiaramente che gli spessori al di sotto dei 5cm intercettano male le frequenze principali della voce umana. Le barrierine da 3 cm o meno, perlopiù in fibre leggere o semplicemente realizzate con assi di legno rivestiti in tessuto, non hanno praticamente efficacia per l’utilizzo professionale. Molto spesso, infatti, quando si acquistano scrivanie già fornite di barrierine, si finisce con il sostituirle completamente con materiali più performanti: questo perché i costruttori di scrivanie non sono necessariamente specializzati nel campo complesso dell’acustica degli ambienti.

I pannelli fonoassorbenti specifici per ufficio possono inoltre essere personalizzati in base alle esigenze estetiche dell’ambiente lavorativo. È possibile scegliere tra diverse opzioni di colori, materiali e dimensioni, adattandoli al design dell’ufficio.

Pannelli fonoassorbenti a soffitto o parete

Un’altra soluzione efficace per migliorare l’acustica negli uffici open space è l’installazione di pannelli fonoassorbenti a soffitto o parete. Questa configurazione è ideale soprattutto per spazi particolarmente ampi, in cui il suono tende a propagarsi senza ostacoli, creando un ambiente molto rumoroso.

I pannelli fonoassorbenti agiscono riducendo il riverbero, contribuendo a creare un’atmosfera più silenziosa e confortevole, fondamentale per favorire la concentrazione e il benessere dei lavoratori. Inoltre, l’installazione a soffitto o parete può essere discreta e poco invasiva, ma può anche trasformarsi in un’opportunità creativa: i pannelli fonoassorbenti possono essere realizzati in una vasta gamma di forme, dimensioni e colori, e diventare un vero e proprio elemento di design.