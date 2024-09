Reggiana-Salernitana si chiude a reti bianche: i granata di Salerno avrebbero meritato di più

Si chiude con uno 0 a 0 il match tra Reggiana e Salernitana. Una sfida che a guardare le statistiche non avrebbe dovuto produrre un risultato simile. Infatti, tante sono state le occasioni da una parte e dall’altra.

Nella prima frazione i padroni di casa hanno sfiorato la rete con una punizione di Portanova. Al fischio finale, però, l’amaro in bocca rimane alla Salernitana, che ha giocato una seconda frazione migliore.

Nel finale solo i miracoli dell’estremo difensore Bardi hanno tenuto in piedi il fortino della Reggiana. Prodigiosa la parata all’ultimo respiro su Torregrossa.

Primo tempo

La prima frazione del match tutto granata tra Reggiana e Salernitana è un tripudio di occasioni, tuttavia nessuna delle compagini riesce a centrare il bersaglio grosso. Pronti via ed è Vergara a provarci, attento Sepe nella respinta. All’undicesimo risponde la Salernitana, bella discesa di Stojanovic, da questi a Reine-Adelaide, che serve Braaf: conclusione troppo centrale. Ancora Bersagliera vicina alla rete alla metà della prima frazione. Maggiore illumina per Wlodarczyk, che si fa ipnotizzare da Bardi. Al 30’ occasionissima per i padroni di casa con Portanova su calcio di punizione, solo la traversa riesce a salvare Sepe, che non ci sarebbe arrivato. Nel finale ci prova ancora Portanova, ma senza fortuna.

La ripresa

La Reggiana approccia meglio l’avvio della ripresa, prendendosi l’inerzia dell’incontro. Martusciello, infatti, opta per un doppio cambio nel reparto offensivo al minuto 55’, dentro Torregrossa e Verde per Hrustic e Wlodarczcyc. La rotta si inverte quasi immediatamente. Al 60’ la palla propizia è sul piede di Braaf, che grazia Bardi calciando malamente. Poco dopo è Verde a provarci con un tiro da fuori, Bardi sempre attento ci mette i pugni.

La girandola di cambi per entrambe le compagini spezza un po’ il ritmo. All’82’ anche Ernesto Torregrossa prova a buttar giù la saracinesca abbassata da Bardi, che ancora una volta riesce a non farsi superare.

All’89’ i granata di Salerno offrono il fianco all’iniziativa avversaria, Girma parte in progressione, si libera bene, ma calcia centrale. Solo brividi per gli ospiti. Al 93’ è di nuovo Verde a provare il tiro, che si spegne lontano dai pali. Poco dopo l’occasione del rimpianto, Torregrossa viene imbeccato dal solito Verde, si gira bene, ma è ancora miracoloso Bardi. Non c’è più tempo: Reggiana-Salernitana si chiude a reti bianche