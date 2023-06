«Recuperare il Centro Sportivo Meridionale per favorire inclusione sociale e benessere»

«Gli eventi sportivi, ricreativi e culturali sono un’opportunità unica per il nostro Vallo di Diano, a far riqualificare , migliorare la qualità della vita, la salute, il benessere delle comunità ed ammodernare il nostro Territorio, promuovendo e praticando nella progettazione criteri di sostenibilità economica, ambientale, sociale e di resilienza, attraverso l’uso di aree depresse o dismesse, riqualificando siti critici sotto l’aspetto ambientale, rispondendo ai bisogni del nostro interesse comune». Così Paolo Carrano portavoce di Fratelli d’Italia Vallo di Diano.

L’appello di Fratelli d’Italia

L’appello al recupero del Centro Sportivo Meridionale sito nel Comune di San Rufo, in località Camerino che potrebbe rappresentare un importante polo polifunzionale.

«La riqualificazione potrà restituire alla cittadinanza del Vallo di Diano, Cilento e Golfo di Policastro, il Centro Sportivo Meridionale , luogo da tempo in disuso e preferire la riconversione al consumo di suolo, ripristinando cosi un centro multifunzionale in cui accogliere la comunità cittadina del Vallo di Diano, Cilento e Golfo di Policastro e non solo per favorire inclusione sociale e promozione del benessere e dello sport come opportunità di salute e qualità della vita», fa sapere Carrano.

L’intervento

Il ripristino potrà lavorare su due livelli distinti e complementari: promuovere e sviluppare l’attività fisica e lo sport amatoriale come strumento di inclusione ed educazione, e rigenerazione fisica culturali, sociali e di intrattenimento.

«Questa opportunità troverà spazio solo attraverso una politica, intesa come “strategia delle scelte” che coinvolge tutti gli attori sociali del nostro Vallo di Diano (politici , enti territoriali , parti sociali, Bacino SA3 etc.», conclude il portavoce di Fratelli d’Italia.