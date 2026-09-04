Rc auto, in provincia di Salerno calo record del 6,5%: i dati e i costi medi

La stangata sulle polizze auto mostra i primi, timidi segnali di cedimento in Campania, anche se il quadro complessivo continua a penalizzare pesantemente le tasche degli automobilisti locali. Ad agosto 2026, il costo medio dell’assicurazione RC auto nella regione si è attestato a 980,84 euro, con un calo del 3,2% su base annua. Nonostante la contrazione, la regione si conferma la più cara d’Italia, con tariffe che superano del 57% la media nazionale.

In questo scenario, la provincia di Salerno evidenzia una dinamica particolarmente virtuosa: le tariffe salernitane hanno registrato il calo più consistente dell’intero territorio regionale, offrendo un parziale sollievo ai residenti. I dati emergono dall’ultimo Osservatorio RC auto di Facile.it ed Assicurazione.it, elaborato su un campione di circa 940 mila preventivi richiesti dagli utenti campani nell’ultimo anno.

La flessione rilevata in Campania rispecchia un trend al ribasso diffuso in gran parte della penisola. Allargando il periodo di analisi agli ultimi sei mesi, le tariffe RC auto in Italia hanno mostrato un calo medio del 3,9%.

A tracciare il bilancio sul territorio è Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it:

“Il trend annuale al ribasso è stato registrato in gran parte delle regioni italiane. Anche se guardiamo ad un arco temporale ridotto, vediamo che rispetto a 6 mesi fa, in Italia, le tariffe sono diminuite del 3,9%. È ancora presto, però, per dire quale sarà la tendenza dei prossimi mesi”.