Rassegna “Libri, Parole, Musica e Premi in villa”: Sette appuntamenti culturali a Sapri

Tutto pronto a Sapri per un programma di eventi che saranno promossi nella Villa Comunale. Un ricco cartellone promosso dall’assessorato al turismo, cultura e spettacoli. rassegna “Libri, Parole, Musica e Premi in villa” si apre con la presentazione del libro “Mangiare come Dio comanda”.

Gli autori, gli antropologi Marino Niola ed Elisabetta Moro, discuteranno dell’importanza del cibo e delle diverse pratiche alimentari come aspetti culturali e religiosi. Lo storico Franco Maldonato modererà l’incontro che si terrà venerdì 14 luglio alle ore 19:00.

Charlie Gnocchi presenta “Boh! Mille domande tra deficienza naturale e intelligenza artificiale”

Nella serata di domenica 16 luglio alle ore 21:30, il pubblico potrà incontrare l’istrionico Charlie Gnocchi, autore del libro “Boh! Mille domande tra deficienza naturale e intelligenza artificiale”. L’autore affronterà tematiche che spaziano dalla deficienza umana all’impatto dell’intelligenza artificiale sulla società moderna. La presentazione sarà accompagnata dal regista Nello Pepe.

Sentieri escursionistici di rischi e sicurezza con Tullio Bernabei

Lunedì 17 luglio alle ore 21:30 si terrà un incontro dedicato ai “sentieri escursionistici di rischi e sicurezza”. Il documentarista e esploratore Tullio Bernabei, insieme al presidente FIE Mimmo Pandolfo e al delegato alla sentieristica del comune di Sapri, Bruno Zappia, parleranno di percorsi e avventure all’aperto. Sarà proiettato un documentario sul sentiero Apprezzami l’Asino e sulla Grotta delle Colonne, realizzato dallo stesso Bernabei e trasmesso su Rai1 nel programma “Linea Blu”.

Presentazione del romanzo “Mandria notarile” con Annalisa Gaudenzi e Nello Pepe

Martedì 18 luglio alle 21:30, i registi Rai Annalisa Gaudenzi e Nello Pepe si uniranno per presentare il romanzo “Mandria notarile”, scritto dalla Gaudenzi. L’incontro offrirà uno sguardo sul mondo della narrativa e della produzione televisiva.

Enogastronomia e Turismo: un dibattito con esperti del settore

Venerdì 21 luglio alle ore 19:00, la rassegna ospiterà una discussione sull’enogastronomia e il turismo. Gli interventi di Maria Concetta Martino, Nicolangelo Marsicani, Enzo Crivella e Mario Notaroberto offriranno una panoramica sulle connessioni tra cibo, cultura e turismo. A seguire, lo chef Raffele Mandola condurrà uno show cooking sul tema dell’utilizzo del pesce azzurro nella cucina cilentana, mentre la giornalista Rossella Pisaturo modererà l’incontro.

Celebrazione del “Premio Don Giovanni Iantorno”

Giovedì 27 luglio alle ore 21:30, si terrà la dodicesima edizione del “Premio Don Giovanni Iantorno”. Quest’anno il premio sarà assegnato al sacerdote Don Enzo Morabito, in occasione del suo cinquantesimo anniversario di sacerdozio. Durante l’evento, ci saranno testimonianze di Maria Iantorno e del Sindaco di Sapri Antonio Gentile. Gli intermezzi musicali saranno affidati alla fisarmonica di Armando Rizzo.

Presentazione del libro “Il numero è nulla” di Antonio Monda

La rassegna si concluderà il 1° agosto con la presentazione del nuovo libro di Antonio Monda, intitolato “Il numero è nulla”. Il docente di storia e filosofia Pompeo Cafiero accompagnerà l’autore durante l’incontro.

I saluti istituzionali e l’entusiasmo dell’assessore Amalia Morabito

Durante tutti gli incontri, il sindaco Antonio Gentile e l’assessore Amalia Morabito invieranno i loro saluti istituzionali.

L’assessore Morabito ha sottolineato l’importanza dell’equilibrio tra spettacoli musicali, momenti di intrattenimento e momenti di riflessione e cultura nella programmazione di quest’anno, che ospita numerosi nomi illustri.