Rapina in un supermercato ad Eboli, colpo da 40mila euro

Rapina a mano armata ad Eboli. Bottino di 40 mila euro. È accaduto nei giorni scorsi in un supermercato del centro, in via Unione Sovietica, alle spalle di piazza della Repubblica.

La dinamica

Due uomini a volto coperto e armati si sono introdotti nell’esercizio commerciale e hanno intimato ai cassieri di consegnare il denaro in contante e si sono dati alla fuga.

Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine.

I precedenti

Nelle scorse settimane i carabinieri della compagnia di Eboli hanno ricostruito un quadro di rapine, danneggiamenti, estorsioni, indebito utilizzo di carte di credito e porto di armi arrestando tre persone.