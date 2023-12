Raffica di furti a Teggiano: ladri in azione in due abitazioni ed un negozio. Rubata anche un’automobile

Continuano i furti nel Vallo di Diano. Questa volta i ladri sono entrati in azione a Teggiano dove hanno colpito due abitazioni ed un rivenditore di caffè.

I fatti

I ladri sono riusciti a forzare le porte d’ingresso delle abitazioni, razziando oggetti preziosi oltre a mettere a soqquadro tutto. I malviventi fortunatamente non sono riusciti a portare via denaro dalle abitazioni, anche se hanno rubato alcuni oggetti di valore e attrezzi da lavoro da una casa in ristrutturazione. Inoltre, hanno rubato un’automobile, una Seat, parcheggiata dinanzi ad un’abitazione. Nel negozio hanno rubato alcune confezioni di caffè per poi darsi alla fuga.

Le indagini da parte dei Carabinieri

Sono in corso le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina i quali stanno visionando anche eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza che potrebbero essere utili per identificare i responsabili.