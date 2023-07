Raccolta firme a Polla per la Sanità pubblica e contro la guerra in Ucraina: l’Associazione Schierarsi si mobilita

L’Associazione Schierarsi – Piazza Cilento – Vallo di Diano, insieme a tutte le città italiane, organizzerà anche a Polla la raccolta di firme per il referendum a favore della Sanità pubblica e contro la guerra in Ucraina.

Il banchetto sarà allestito sabato 8 Luglio negli spazi antistanti l’Ospedale Luigi Curto dalle ore 09 alle 14.

I due argomenti sono collegati dalla logica di evitare la devoluzione di denaro pubblico all’industria delle armi e, invece, destinare maggiori fondi alla Sanità pubblica, che ha perso la sua funzione di gratuità a causa del favoreggiamento dei privati a scapito dei cittadini, soprattutto i più bisognosi.

Sanità pubblica

Il quesito sul conflitto di interessi nella Sanità pubblica mira a eliminare una disposizione di legge che consente alle Regioni, responsabili della gestione del sistema sanitario a livello locale, di coinvolgere soggetti privati nella pianificazione della Sanità, creando così un conflitto di interessi. Le considerevoli risorse pubbliche spese per la Sanità finiscono lontano dalle aree in cui i privati hanno un ritorno più limitato. Tra questi settori, come confermato in modo tragico durante la pandemia, vi sono le terapie intensive e la medicina di prossimità.

Il quesito sull’invio di armi intende dimostrare che la maggior parte degli italiani è contraria a destinare ingenti somme di denaro alla produzione di armi da inviare all’Ucraina. Non si tratta di schierarsi con una parte o con l’altra, ma piuttosto di cercare soluzioni diplomatiche anziché sfruttare l’occasione per produrre armamenti e trarne profitto. Con questo referendum, si promuove solo la pace che si ottiene limitando l’armamentismo, che è utile solo a piccoli gruppi di miliardari senza scrupoli che controllano l’industria militare globale.

L’Associazione

“Schierarsi” è l’associazione culturale fondata dall’ex deputato nazionale Alessandro Di Battista, che ricopre la carica di vicepresidente; Luca Di Giuseppe è il presidente dell’associazione. Il nome “Schierarsi” non è stato scelto a caso: viviamo in un’epoca di grande conformismo ed è il momento di prendere posizioni chiare su temi locali, nazionali e globali. Invitiamo i cittadini a collaborare nella creazione di proposte e progetti nell’interesse delle nostre comunità locali, abbandonate al loro destino da una politica partitocratica incapace di risolvere i problemi delle nostre aree.

Nel Cilento e Vallo di Diano l’Associazione Schierarsi sta nascendo e intende sviluppare varie iniziative. I temi locali che la “Piazza” intende approfondire riguardano il diritto fondamentale alla salute e l’obbligo di garantire i livelli assistenziali essenziali; la sicurezza dei cittadini nell’Area a Sud di Salerno; tutela ambientale ed iniziative per la valorizzazione del territorio anche al fine di arginarne lo spopolamento in atto.