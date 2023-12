Questa sera la prima alla Scala: in scena la principessa di Eboli

Questa sera a Milano si apre la stagione 2023/2024 del Teatro alla Scala. Per l’inaugurazione è stata scelta l’opera di Giuseppe Verdi, con la direzione di Riccardo Chailly e la regia di Lluís Pasqual. La Stagione 2023/2024 del Teatro alla Scala di Milano si apre questa sera con l’attesa Prima. L’opera scelta per l’inaugurazione è il Don Carlo di Giuseppe Verdi, nella versione approntata dal compositore per la Scala nel 1884.

La principessa di Eboli

Nel cast stellare Francesco Meli, Michele Pertusi, Anna Netrebko e Luca Salsi.

Una storia, tratta dall’omonima tragedia di Friedrich Schiller, ambientata in Spagna nel 1568.

E poi c’è La principessa di Eboli, con Elina Garanca a portare in scena in lirica uno spaccato della storia di una donna, Ana de Mendoza, che ha contribuito a scrivere la storia della Città di Eboli.

Qualcuno avrebbe voluto a Milano la rappresentanza di qualche amministratore locale, qualche altro invece almeno un fiore in dono alle donne sul palco.