Quattro atleti rappresenteranno la città di Agropoli alla Maratona e Half di Pisa

Domenica 15 dicembre, quattro atleti agropolesi rappresenteranno la loro città alla prestigiosa Maratona e Half Marathon di Pisa, portando un messaggio di amicizia, sport e solidarietà.

Pierfrancesco Pasca, Enzo Chieffallo, Luigi Murino, tesserati della ASD Libertas Agropoli, e l’ultra maratoneta veterano Gaspare Stirone sono legati da una profonda amicizia, passione per la corsa e dal piacere di condividere momenti di sport e divertimento.

Prima della partenza, gli atleti sono stati ricevuti con grande entusiasmo dal Sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, dall’Assessore al Turismo, commercio ed Eventi, Roberto Apicella, e dal Consigliere delegato alla Cultura, Francesco Crispino.

Durante l’incontro, i rappresentanti istituzionali hanno consegnato agli atleti una bandiera con lo stemma del Comune di Agropoli, simbolo dell’orgoglio e del legame con la loro terra.

La bandiera, che verrà consegnata agli organizzatori della gara, farà parte di un progetto unico: la creazione del più grande puzzle di bandiere del mondo, esposto sul prato ai piedi della celebre Torre di Pisa, domenica prossima proprio in occasione dell’evento podistico.

Questo gesto simbolico, pensato per la 25ª edizione della manifestazione, vuole celebrare la fratellanza tra i popoli, incarnando i valori universali del podismo: solidarietà, condivisione e amicizia.

L’evento, che vedrà la partecipazione di circa 4.000 atleti provenienti da tutto il mondo, sarà una vera festa dello sport.

Per i quattro amici agropolesi, sarà un’occasione: una storia di amicizia, sport e passione unica per mettersi alla prova, ma soprattutto per vivere insieme l’emozione di una giornata indimenticabile, confermando che lo sport non è solo competizione, ma anche un potente collante umano e sociale.

Il podismo, con il suo spirito inclusivo, rappresenta perfettamente i valori che uniscono Pierfrancesco, Enzo, Luigi e Gaspare. La loro partecipazione alla Maratona di Pisa non è solo un momento di sfida personale, ma un modo per portare alto il nome di Agropoli e condividere con il mondo intero un messaggio di amicizia e gioia.