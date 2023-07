Dal momento che non hai bisogno di un’app per questo e non richiede una connessione Internet, gli SMS continuano a reggere il confronto come canale di comunicazione nonostante la forte concorrenza di Messenger, Telegram e WhatsApp.

Le statistiche sui messaggi di testo rivelano inoltre che questo servizio di messaggi brevi è un ottimo strumento di promozione per le aziende.

Ma in tutto il mondo quanti sms si inviano ogni giorno?

Sms e numeri: quanti ne inviamo ogni giorno?

Secondo le statistiche, oggi circa il 98% degli adulti ha un telefono cellulare e oltre cinque miliardi di persone in tutto il mondo inviano e ricevono messaggi di testo.

Inoltre, il 90% dei clienti preferisce i messaggi di testo alle telefonate e i messaggi di testo hanno un tasso di spam del 2,8%.

Con oltre 1 miliardo, la Cina ha il maggior numero di utenti SMS al mondo.

Ma continuiamo con alcuni dati interessanti. Infatti, pare che ben il 63% degli utenti in tutto il mondo fa affidamento sull’app di messaggistica predefinita sui propri telefoni cellulari. Il resto del mercato dei messaggi di testo è suddiviso tra le app di messaggistica più popolari come Facebook Messenger, WhatsApp, ecc.

Ci siamo talmente affezionati ai nostri cellulari che li abbiamo sempre in mano o comunque molto vicini. Questo è il motivo per cui non dovrebbe sorprendere il fatto che il tempo medio di risposta del testo sia di tre minuti a partire dal momento della consegna, secondo quanto rivelano le statistiche dei messaggi di testo.

Ma in futuro quale sarà il destino degli SMS?

Secondo le stime, gli SMS non subiranno un rallentamento tanto presto e quasi sei miliardi di persone in tutto il mondo avranno accesso alla tecnologia SMS entro il 2025.

Ciò significa che gli SMS sono e rimarranno uno dei canali di comunicazione più utilizzati.

Finché le persone avranno bisogno di comunicazioni rapide e semplici, i messaggi di testo torneranno sempre utili.

Marketing a parte, oltre il 50% dei consumatori sceglie gli SMS come forma di comunicazione preferita rispetto alle telefonate con l’assistenza clienti.

Sms e aziende

Proprio per l’ampio utilizzo che si fa degli smartphone in tutto il mondo, molte aziende decidono di utilizzare un servizio di SMS marketing per promuovere il proprio brand, forti dei numerosi vantaggi che questo strumento garantisce.

Infatti, le statistiche hanno dimostrato che quasi il 100% delle persone apre i propri messaggi di testo. Ciò è dovuto principalmente al fatto che i messaggi di testo mobili utilizzano le notifiche push come impostazione predefinita, rendendo più facile per i destinatari vedere immediatamente i messaggi.

Al contrario, solo il 20% delle persone apre le proprie e-mail perché ha bisogno di accedere e passare attraverso la propria casella di posta, come mostrano le statistiche di SMS vs e-mail.

Inoltre, un altro dato interessante sull’SMS marketing afferma che secondo un recente studio, il 93% dei partecipanti ha più fiducia nei messaggi di testo che nelle email.

Questo perché i messaggi di testo hanno solo un tasso di spam del 2,8%, che è significativamente inferiore rispetto alle e-mail con un tasso di spam del 53%.

Continuando a “dare i numeri”, nel 2020 le aziende hanno inviato oltre 2,7 trilioni di SMS, con un aumento del 10% rispetto all’anno precedente. Inoltre, ulteriori statistiche hanno rivelato che il 62% dei consumatori si è abbonato per ricevere messaggi da almeno un’azienda.

In più, le statistiche di mobile marketing rivelano che quasi la metà dei consumatori (48%) nel 2020 ha scelto di ricevere offerte speciali dalle aziende tramite SMS e che la percentuale di clic per il marketing tramite SMS (19,3%) è molto più elevata rispetto ad altri canali di marketing come e-mail (4,2%) e Facebook (1%).