Quando lo sport è inclusione: a Salerno l’evento “Calcio insieme a Santa Teresa”

Sport, solidarietà e comunità per un appuntamento dedicato all’inclusione sociale e alla sensibilizzazione contro la violenza di genere.

Sono questi gli elementi che condiscono il progetto “Calcio insieme” e l’evento che lo accompagna: l’amichevole tra Associazione Anna Borsa vs Bastioni Salerno, che si svolgerà il prossimo 23 luglio alle ore 18,30 presso la spiaggia di Santa Teresa a Salerno.

Un torneo speciale che vedrà la partecipazione di atleti con disabilità e varie associazioni locali, come i tecnici della Salernitana for Special, gli ospiti della UOSM 7 della ASL Salerno, l’Associazione “Anna Borsa”, il Santa Teresa Beach Soccer e la ASD “Centro Storico”, tutti uniti per promuovere valori importanti come l’inclusione e il rispetto.

Una partita per sensibilizzare contro la violenza di genere, che vede in prima linea anche Vincenzo Borsa, fratello di Anna, la giovane assassinata a marzo 2022 a Pontecagnano, a cui è stata dedicata l’edizione 2024 del Santa Teresa Beach Soccer.

Ma anche un’occasione da cogliere per coinvolgere le persone colpite da disagio psichico, come sottonlineato da Carlo Noviello: “Il Villaggio di Esteban da anni realizza un progetto di calcio inclusivo, quello della Salernitana for Special, in collaborazione con la U.S. Salernitana 1919. Abbiamo, quindi, accolto subito con favore la proposta dell’ASL Salerno, di mettere a disposizione le nostre professionalità per dar vita a questo progetto di calcio all’interno della UOSM 7. Confidiamo in una crescita sempre più costante del progetto stesso ma, soprattutto, della pratica sportiva come motore, sia per la riabilitazione psichiatrica, restando nel mondo della salute mentale, sia più in generale per il miglioramento di qualsiasi livello di difficoltà le persone possano incontrare nel loro percorso di vita”.