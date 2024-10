Puc di Ispani, “Insieme per Ispani” attacca: un’adozione frettolosa e piena di dubbi

I consiglieri di minoranza chiedono di rivedere il Puc e garantire maggiore trasparenza nella fase di approvazione e nella documentazione I consiglieri comunali di Ispani, Piernicola Lovisi e Antonio Ionnito, lanciano un allarme sull’adozione del Piano Urbanistico Comunale (PUC). Secondo i due esponenti politici, il documento fondamentale per il futuro urbanistico del comune è stato approvato in modo frettoloso e senza il necessario consenso unanime della giunta.

Le critiche al Puc di Ispani

La prima preoccupazione riguarda la mancata presenza di tutti i membri della giunta durante l’approvazione del PUC. L’assenza dell’assessore Pierro solleva interrogativi sulla trasparenza e sulla condivisione di un documento così importante. “Se nemmeno loro riescono a coordinarsi, come possono pretendere di coordinare il futuro urbanistico del nostro Comune?”, si chiedono i consiglieri. Un altro elemento che desta preoccupazione è la presenza di “errori macroscopici” negli elaborati pubblicati, che rischiano di confondere i cittadini durante la fase di partecipazione. In particolare, gli elaborati 18 e 19 presenterebbero incongruenze nella destinazione d’uso di alcune aree, mettendo in evidenza una presunta superficialità con cui è stato redatto il documento. “Come può un cittadino fare osservazioni sensate di fronte a queste palesi contraddizioni?”, si chiedono i consiglieri. “Questa è solo l’ennesima dimostrazione di una gestione amministrativa disattenta e approssimativa”.

La richiesta

I consiglieri Lovisi e Ionnito invitano l’amministrazione comunale a rivedere il PUC e a coinvolgere maggiormente i cittadini nel processo decisionale.