Psicosi ladri nel Vallo di Diano: madre e figlio di Napoli scambiati per malviventi a Teggiano

Nel Vallo di Diano cresce la psicosi legata ai furti. A causa dei numerosi tentativi di furto che si verificano continuamente nella zona, alcuni cittadini reagiscono in modo avventato. È accaduto ieri a Teggiano, dove una donna e suo figlio, originari di Napoli e in cerca di lavoro, sono stati scambiati per ladri.

I fatti

Mentre si aggiravano nel paese, i due sono stati fotografati e segnalati sui social, con messaggi che li descrivevano come sospetti: “Attenzione, occhi aperti. Una donna con i capelli blu e un ragazzo si aggirano per Teggiano.” La Polizia Municipale di Teggiano, guidata dal Comandante Eliseo Innamorato, ha subito verificato le generalità dei due, scoprendo che non avevano precedenti penali. Non essendoci motivi per fermarli, non sono stati trattenuti. Anche i Carabinieri, che hanno effettuato ulteriori controlli, non hanno trovato motivi per procedere con alcun fermo. Tuttavia, un gruppo di cittadini ha deciso di fermarli, chiedendo anche con modi poco gentili chi fossero e cosa stessero facendo a Teggiano.

Indagini in corso

Foto, video e segnalazioni sono state pubblicate sui social per tutta la giornata. Questo episodio riflette la crescente paura tra i residenti del Vallo di Diano, dove ogni giorno si verificano furti in abitazioni e aziende. Mantenere la calma in queste situazioni è fondamentale. Le forze dell’ordine, purtroppo vivono una carenza di personale, ma stanno cercando di presidiare il territorio. E’ importante non sostituirsi a loro e affidarsi alle autorità competenti per garantire la sicurezza di tutti senza avere comportamenti avventati.