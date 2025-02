Provincia: consegnate le opere per la depurazione fognaria, ecco i Comuni interessati

Alla presenza dei sindaci dei comuni interessati, del vice presidente Giovanni Guzzo, del consigliere delegato all’ambiente Giovanni De Simone, del dirigente del Settore Ambiente Domenico Ranesi e del direttore dell’Ente Idrico Campano Giovanni Marcello, sono state oggi consegnate le opere per la depurazione fognaria dei comuni di Atena Lucana ed Auletta. Si è in attesa del decreto complessivo della Regione Campania per l’ulteriore finanziamento delle opere.

“Un grande passo avanti per la depurazione fognaria in provincia di Salerno”, dichiara il vice presidente Giovanni Guzzo, “con queste opere speriamo di risolvere parte delle problematiche che hanno riguardato e che continuano a riguardare la nostra provincia”. “Innovare è la parola d’ordine della Provincia per quanto riguarda le questioni ambientali”, così Giovanni De Simone consigliere delegato all’ambiente, “con la consegna speriamo di rinnovare parte delle reti fognarie provinciali, in attesa del finanziamento complessivo da parte della Regione”.