Protezione civile: prorogata l’allerta meteo fino alle 21 di domani

La Protezione Civile della Regione Campania ha deciso di prorogare di 24 ore l’avviso di allerta meteo attualmente in vigore. Nonostante si sia verificata un’attenuazione dei fenomeni a partire dalla serata, il Centro Funzionale ha valutato un abbassamento del livello di criticità, che passerà da Arancione a Giallo. Questo livello di allerta rimarrà in vigore dalle 21 di oggi fino alle 21 di domani, mercoledì 17 maggio. Nonostante ciò, sono ancora previste precipitazioni, locali e sparse, anche a carattere di rovescio o temporale.

Rischio idrogeologico e frane

Nonostante l’abbassamento del livello di criticità, il rischio idrogeologico rimane presente in diverse zone della Campania. Ci sono possibili fenomeni di ruscellamento, allagamenti, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche e innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua. Inoltre, persiste il pericolo di frane e caduta massi, soprattutto nelle aree più fragili del territorio.

Allerta Arancione e ulteriori rischi

Fino alle 21 di oggi, l’allerta rimane Arancione in tutta la Campania, ad eccezione delle zone 2 (Alto Volturno e Matese), 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro), dove è presente un livello di criticità Gialla. In queste zone si prevedono temporali anche intensi, con possibili fenomeni di dissesto idrogeologico. L’allerta Arancione porta con sé anche il rischio di instabilità dei versanti, con possibili colate di fango e frane, così come il rischio di voragini per fenomeni di erosione. Altri fenomeni che possono verificarsi sono gli allagamenti, lo scorrimento delle acque nelle sedi stradali e il rigurgito delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse.

Raccomandazioni e precauzioni

Si raccomanda ai Sindaci di mantenere attivi i Centri Operativi Comunali (COC) e di attuare tutte le misure previste dai rispettivi piani comunali di protezione civile per prevenire, mitigare e contrastare il rischio idrogeologico. È fondamentale prestare la massima attenzione anche alle comunicazioni provenienti dalla Sala Operativa della Protezione Civile. Inoltre, a causa del vento forte e del mare agitato o molto agitato (con mareggiate) previsti fino alle 21 di oggi, è necessario controllare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture espost