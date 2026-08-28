Protezione civile a Prignano Cilento: 30 giovani protagonisti di sicurezza e prevenzione

Si è conclusa con grande entusiasmo a Prignano Cilento la seconda edizione di “Esperienze con la Protezione Civile”, l’iniziativa promossa dal Gruppo Comunale Volontari per avvicinare i più giovani ai valori della sicurezza, del lavoro di squadra e della cura del territorio. Un’edizione che ha registrato un record di partecipazioni, coinvolgendo ben 30 ragazzi tra i 6 e i 14 anni in un percorso intenso e formativo svoltosi dal 24 al 27 agosto.

Ad aprire la manifestazione è stato Domenico Nese, il coordinatore delle attività del Gruppo Volontari, che nel suo discorso di benvenuto a famiglie e autorità ha sottolineato l’emozione per la straordinaria risposta della comunità: «Vedere così tanta adesione e fiducia è stata la gratificazione più bella per il lavoro che svolgiamo sul territorio».

Quattro giornate tra teoria, esercitazioni e visite sul campo

Il ricco programma ha visto i giovani partecipanti protagonisti di numerosi laboratori ed esercitazioni pratiche:

Prevenzione ed emergenza: i ragazzi hanno approfondito la conoscenza del piano comunale di protezione civile, imparato a preparare uno “zaino di emergenza” e sperimentato il montaggio e smontaggio delle tende da campo.

i ragazzi hanno approfondito la conoscenza del piano comunale di protezione civile, imparato a preparare uno “zaino di emergenza” e sperimentato il montaggio e smontaggio delle tende da campo. Visita al Reparto Volo: grande emozione per la trasferta a Pontecagnano presso il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco, arricchita da una tappa al distaccamento di Agropoli.

grande emozione per la trasferta a Pontecagnano presso il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco, arricchita da una tappa al distaccamento di Agropoli. Primo soccorso e antincendio: i partecipanti si sono messi alla prova con dimostrazioni di rianimazione e disostruzione su manichini simulatori. Straordinario l’interesse suscitato dall’ambulanza della Croce Rossa Italiana, con i volontari che hanno mostrato ai bambini la strumentazione di bordo. Per la parte antincendio, la ditta Planning Service, con i tecnici Siro e Dario Amendola, ha guidato i ragazzi in totale sicurezza attraverso l’uso di attrezzature dedicate, permettendo a tutti di provare a maneggiare gli estintori e a spegnere un fuoco.

i partecipanti si sono messi alla prova con dimostrazioni di rianimazione e disostruzione su manichini simulatori. Straordinario l’interesse suscitato dall’ambulanza della Croce Rossa Italiana, con i volontari che hanno mostrato ai bambini la strumentazione di bordo. Per la parte antincendio, la ditta Planning Service, con i tecnici Siro e Dario Amendola, ha guidato i ragazzi in totale sicurezza attraverso l’uso di attrezzature dedicate, permettendo a tutti di provare a maneggiare gli estintori e a spegnere un fuoco. Sicurezza stradale: la giornata conclusiva è stata dedicata alle regole di circolazione, all’uso del casco e alla manutenzione della bicicletta, oltre a momenti di gioco condiviso.

Il bilancio dell’iniziativa e la consegna degli attestati

A rendere indimenticabile l’iniziativa sono state anche le divertenti incursioni didattiche della mascotte Civilino, interpretata da Anna Rosaria Corvino.

L’evento si è chiuso con la consegna degli attestati di partecipazione a tutti i giovani protagonisti. Un successo reso possibile dalla sinergia tra l’Amministrazione Comunale, il Coordinatore Domenico Nese e l’instancabile lavoro di tutti i volontari del gruppo locale.