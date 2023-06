Prorogata l’allerta meteo gialla per temporali intensi e forti raffiche di vento

La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un avviso di allerta meteo di colore giallo. Anche oggi, tra le 14 e le 21, si prevedono temporali intensi, sebbene localizzati.

L’avviso della protezione civile

L’allerta riguarda l’intera regione della Campania. Durante la giornata, le precipitazioni potrebbero essere improvvisi e rapidi, con una particolare concentrazione in alcune zone, accompagnate da grandine, fulmini e raffiche di vento.

Le raccomandazioni

È importante sottolineare il rischio idrogeologico dovuto ai temporali, che potrebbero causare allagamenti, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, scorrimento dell’acqua sulle strade, ruscellamenti con trasporto di materiali, caduta di massi o frane in aree vulnerabili. Inoltre, a causa dell’intensità del fenomeno, è necessario prestare attenzione ai danni alle coperture causati dalle grandinate e al rischio di danni alle strutture temporanee. Le raffiche di vento potrebbero anche provocare la caduta di rami o alberi.

Si raccomanda la massima attenzione, anche nelle zone che non hanno subito precipitazioni recentemente, in quanto potrebbe ancora persistere un rischio residuo. È fondamentale che i comuni attivino i Centri Operativi Comunali (COC) e adottino misure preventive, contrastanti e mitiganti in conformità con i rispettivi piani di protezione civile comunali. È altresì importante verificare la corretta ricezione dei messaggi da parte della Sala Operativa regionale.