Proposta in fitto una casa vacanza ad Ascea, ma l’immobile è in Toscana: sventata truffa

Grazie al Comune di Ascea, una turista ha evitato di cadere in una truffa che le avrebbe fatto affittare una casa vacanze inesistente. L’episodio si inserisce nel triste filone delle truffe legate alle case vacanze.

La donna, insospettita da alcuni dettagli poco chiari, tra cui il fatto che a rispondere alle sue domande era una donna mentre l’intestatario della carta prepagata per l’anticipo era un uomo, ha avuto la lungimiranza di contattare gli uffici comunali.

Truffa della casa vacanze ad Ascea

Da alcuni anni, infatti, il Comune di Ascea ha attivato un servizio apposito per tutelare i vacanzieri da raggiri di questo tipo. Grazie a questo servizio, è stato possibile verificare che l’immobile in questione era ubicato a Pistoia e non ad Ascea, scongiurando la truffa.

Il Comune di Ascea, pioniere in questo campo, invita tutti i turisti che intendono trascorrere le vacanze sul proprio territorio a contattare l’ufficio di marketing e informazioni per ricevere assistenza e verificare la veridicità degli annunci di case vacanze trovati online.