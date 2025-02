Promozione: vincono Sapri e Città di Campagna, comanda la Rocchese

Nella 23° giornata di Promozione girone D torna alla vittoria il Sapri, dopo due sconfitte di fila i bianco azzurri superano il Centro Storico per due reti a zero e si portano a quattro punti sopra la zona play out. Vince anche il Città di Campagna sul campo dello Sporting Pontecagnano, i granata grazie ai gol di Odierna, Sorrentino e Irpino approdano al secondo posto a quota 51 punti.

Finisce in parità il big match di giornata tra Pro Sangiorgese e Sanseverinese; a comandare la classifica è la Rocchese, reduce da un risultato positivo contro il Città di Gragnano.

Risultati

Atletico San Gregorio – San Valentino 5-0

Rocchese – Città di Gragnano 3-1

Sapri Calcio – Centro Storico Salerno 2-0

U.S. Faiano – Agerola 0-2

Atletico Pagani – Sei Casali Baroncino 3-0

Campagna – Città di Pontecagnano Faiano 1-2

Pro Sangiorgese – Sanseverinese 1-1

Sporting Pontecagnano – Città di Campagna 0-3

Classifica:

Rocchese 52

Città di Campagna 51

Pro Sangiorgese 50

Sanseverinese 48

Agerola 45

Atletico San Gregorio 36

Città di Pontecagnano Faiano 36

Sporting Pontecagnano 33

Atletico Pagani 33

U.S. Faiano 32

Sapri Calcio 30

Città di Gragnano 26

Calcio Campagna 23

Centro Storico Salerno 17

San Valentino 4

Sei casali Baroncino 2