Promozione: sconfitta per il Sapri con l’Agerola, pari tra Rocchese e Città di Campagna

Nella 27° giornata del campionato di Promozione girone D, il Sapri esce sconfitto in casa contro l’Agerola; dopo un vantaggio iniziale dei bianco azzurri gli ospiti vincono per 3 reti a 2, con i risultati di oggi però la salvezza è conquistata.

Finisce in parità, invece, il match tra Rocchese e Città di Campagna, i granata continuano ad inseguire la prima posizione distante ora tre punti. Pareggia anche la Sanseverinese in trasferta contro il Campagna Calcio. La capolista Pro Sangiorgese vince 3 a 2 contro lo Sporting Pontecagnano, e approda a 62 punti da sola in vetta.

Risultati

Atletico San Gregorio – Atletico Pagani 2-1

Centro Storico Salerno – Città di Pontecagnano Faiano 2-4

Città di Gragnano – San Valentino 5-2

Sapri Calcio – Agerola 2-3

U.S. Faiano – Sei Casali Baroncino 4-1

Campagna – Sanseverinese 1-1

Rocchese – Città di Campagna 0-0

Sporting Pontecagnano – Pro Sangiorgese 2-3

Classifica:

Pro Sangiorgese 62

Rocchese 60

Città di Campagna 59

Agerola 57

Sanseverinese 53

Città di Pontecagnano Faiano 44

Atletico San Gregorio 40

U.S. Faiano 38

Sporting Pontecagnano 37

Sapri Calcio 35

Atletico Pagani 34

Città di Gragnano 33

Calcio Campagna 25

Centro Storico Salerno 21

San Valentino 4

Sei casali Baroncino 2