Promozione: pari nel derby Battipagliese – Ebolitana

Nella 9a Giornata di Promozione Girone D, termina in parità il tanto atteso derby tra Battipagliese ed Ebolitana, al vantaggio per L’Ebolitana di Santucci risponde all’ultimo respiro con Zoppino che regala un punto prezioso per la squadra di casa.

In testa allunga l’Atletico San Gregorio superando per 0-4 il Sant’Egidio, vittoria anche per la Virtus Stabia sul campo della Temeraria per 0-2.

Nelle zone basse della classifica altra sconfitta per il Real Palomonte sul campo del Città di Campagna per 2-0.