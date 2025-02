Promozione, l’Agerola batte la Prosangiorgese a riapre la corsa alla prima posizione

Nella 22° giornata di Promozione girone D, l’Agerola batte 2 a 1 la capolista Pro Sangiorgese e riapre la corsa per la prima posizione; la Rocchese vince con un largo 9 a 0 con il Sei Casali e sale a 49 punti a pari punti proprio con la formazione di Castel San Giorgio.

Il Città di Campagna pareggia 1 a 1 contro l’U.S. Faiano, i granata approdano al terzo posto con 48 punti; vince anche la Sanseverinese contro l’Atletico Pagani per 3 reti a 0. Altra sconfitta invece per il Sapri, 3 a 1 in casa del Città di Gragnano, i bianco azzurri si mantengono a un punto sopra la zona play out.

Risultati:

Centro Storico Salerno – Campagna Calcio 0-0

Città di Gragnano – Sapri Calcio 3-1

Città di Pontecagnano Faiano – Atletico San Gregorio 1-3

San Valentino – Sporting Pontecagnano 1-4

Sanseverinese – Atletico Pagani 3-0

Sei Casali Baroncino – Rocchese 0-9

Agerola – Pro Sangiorgese 2-1

Città di Campagna – U.S. Faiano 1-1

Classifica:

Pro Sangiorgese 49

Rocchese 49

Città di Campagna 48

Sanseverinese 47

Agerola 42

Atletico San Gregorio 33

Sporting Pontecagnano 33

Città di Pontecagnano Faiano 33

U.S. Faiano 32

Atletico Pagani 30

Sapri Calcio 27

Città di Gragnano 26

Calcio Campagna 24

Centro Storico Salerno 15

San Valentino 4

Sei casali Baroncino 2