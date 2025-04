Promozione: la Pro Sangiorgese ritorna in Eccellenza, Città di Campagna ai play-off

È andata in scena oggi l’ultima giornata del campionato di Promozione, girone D. Grazie alla vittoria contro un Sapri già salvo da qualche giornata, la Pro Sangiorgese ritorna in Eccellenza dopo un solo anno, grande festa a Castel San Giorgio.

Nella 30esima giornata vince anche il Città di Campagna sul Città di Pontecagnano Faiano, i granata chiudono il torneo a quota 68 punti in seconda posizione, centrando i play off, insieme ad Agerola, Rocchese e Sanseverinese. A retrocedere in Prima Categoria, invece, sono Sei Casali e San Valentino, ai play out Campagna e Centro Storico.

Risultati:

Agerola – Centro Storico Salerno 5-0

Atletico Pagani – Rocchese 2-2

Città di Campagna – Città di Pontecagnano Faiano 3-1

Pro Sangiorgese – Sapri Calcio 3-2

San Valentino – Sei Casali Baroncino 6-1

Sanseverinese – Città di Gragnano 5-0

U.S. Faiano – Campagna 5-1

Sportig Pontecagnano – Atletico San Gregorio 2-3

Classifica:

Pro Sangiorgese 71

Città di Campagna 68

Agerola 66

Rocchese 62

Sanseverinese 60

Città di Pontecagnano Faiano 50

Atletico San Gregorio 46

Sporting Pontecagnano 43

U.S. Faiano 41

Sapri Calcio 38

Atletico Pagani 36

Città di Gragnano 33

Calcio Campagna 26

Centro Storico Salerno 24

San Valentino 7

Sei Casali Baroncino 2