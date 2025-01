Promozione: il Sapri non vince più, goleada Città di Campagna

Nella 17′ giornata di Promozione girone D, altra sconfitta per il Sapri che non vince dal 17 di novembre scorso nella gara con il San Valentino; finisce 1 a 0 per lo Sporting Pontecagnano, ora la zona play off è lontana 6 misure. Goleada invece per il Città di Campagna che vince 9 a 1 sul Sei Casali Baroncino, i granata consolidano la quarta posizione.

Pareggia la Sanseverinese contro il Pontecagnano Faiano, vince la Pro Sangiorgese contro il Città di Gragnano e si riporta in testa con due punti in più della seconda; pareggia anche la Rocchese sul campo dell’U.S. Faiano.

Risultati:

Agerola – San Valentino 2-0

Pro Sangiorgese – Città di Gragnano 1-0

Sanseverinese – Città di Pontecagnano Faiano 1-1

U.S. Faiano – Rocchese 1-1

Atletico San Gregorio – Campagna Calcio 1-1

Atletico Pagani – Centro Storico Salerno 1-0

Città di Campagna – Sei Casali Baroncino 9-1

Sporting Pontecagnano – Sapri Calcio 1-0

Classifica:

Pro Sangiorgese 40

Sanseverinese 38

Rocchese 34

Città di Campagna 32

Agerola 30

Città di Pontecagnano Faiano 29

Sporting Pontecagnano 26

Atletico Pagani 26

Atletico San Gregorio 24

Sapri Calcio 24

U.S. Faiano 19

Calcio Campagna 17

Città di Gragnano 16

Centro Storico Salerno 14

San Valentino 7

Sei casali Baroncino 2