Promozione, il Sapri batte anche il Città di Pontecagnano e vede il terzo posto

Nella nona giornata di Promozione girone D, il Sapri batte anche il città di Pontecagnano Faiano e vede il terzo posto in classica a quota 19 punti a sole due misure dalla capolista; i ragazzi di mister Del Serbo conquistano la quinta vittoria consecutiva grazie alla doppia rete di Hussein.

Passo falso per la Pro Sangiorgese che pareggia in casa contro l’Atletico Pagani, ne approfitta la Sanseverinese che vince 4 -0 sul campo del U.S. Faiano e approda in prima posizione. Vince il Città di Campagna contro l’Atletico San Gregorio grazie alla rete di Odierna e consolida il quarto posto.

Risultati:

Pro Sangiorgese – Atletico Pagani 1-1

Rocchese – Centro Storico Salerno 2-2

Sapri Calcio – Città di Pontecagnano Faiano 2-0

U.S. Faiano – Sanseverinese 0-4

Campagna – San Valentino 2-1

Sporting Pontecagnano – Agerola 1-0

Città di Gragnano – Sei Casali Baroncino 2-1

Atletico San Gregorio – Città di Campagna 0-1

Classifica:

Sanseverinese 21

Pro Sangiorgese 20

Sapri Calcio 19

Città di Campagna 18

Rocchese 16

Sporting Pontecagnano 16

Agerola 14

Atletico San Gregorio 13

Città di Pontecagnano Faiano 13

Atletico Pagani 11

Calcio Campagna 10

Città di Gragnano 8

U.S. Faiano 8

Centro Storico Salerno 7

Sei casali Baroncino 2

San Valentino 1