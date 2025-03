Promozione, finisce in parità tra Città di Campagna e Sapri

Nella 26° giornata del campionato di Promozione girone D, finisce in parità il match tra Città di Campagna e Sapri, a segno Hussein per i bianco azzurri e Della Femina per i padroni di casa. Con questo pareggio i granata rimangono in corsa per la prima posizione, il Sapri invece conquista un punto importante per la salvezza.

Comandano la classifica Pro Sangiorgese e Rocchese reduci dalle vittorie contro U.S Faiano e San Valentino, entrambe a quota 59 punti. Pareggia la Sanseverinese 1 a 1 contro l’Atletico San Gregorio.

Risultati

Città di Pontecagnano Faiano -Città di Gragnano 3-0

Pro Sangiorgese – U.S. Faiano 2-1

San Valentino – Rocchese 1-5

Sanseverinese – Atletico San Gregorio 1-1

Sei Casali Baroncino – Centro Storico Salerno 0-7

Atletico Pagani – Sporting Pontecagnano 4-4

Agerola – Campagna 6-0

Città di Campagna – Sapri Calcio 1-1

Classifica:

Pro Sangiorgese 59

Rocchese 59

Città di Campagna 58

Agerola 54

Sanseverinese 52

Città di Pontecagnano Faiano 41

Atletico San Gregorio 37

Sporting Pontecagnano 37

U.S. Faiano 35

Sapri Calcio 35

Atletico Pagani 34

Città di Gragnano 30

Calcio Campagna 24

Centro Storico Salerno 21

San Valentino 5

Sei casali Baroncino 2