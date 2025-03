Promozione: il Città di Campagna vince il derby e approda in vetta

Nella 25 ° giornata di Promozione girone D, il Città di Campagna vince il derby cittadino grazie al gol di Delle Donne e approda in prima posizione a quota 57; nella parte alta della classifica vincono anche Pro Sangiorgese con una goleada al Sei Casali e l’Agerola sul campo dell’Atletico San Gregorio. Frenano invece Sanseverinese e Rocchese.

Vince anche il Sapri che batte per due a zero il San Valentino; i bianco azzurri grazie alle reti di Hussein e Guzzi salgono a quota 34 punti, a quattro punti sopra la zona play out.

Risultati

Atletico San Gregorio – Agerola 2-3

Campagna – Città di Campagna 0-1

Città di Gragnano – Centro Storico Salerno 2-2

Pro Sangiorgese – Sei Casali Baroncino 9-0

Sapri Calcio – San Valentino 2-0

U.S. Faiano – Atetico Pagani 2-1

Rocchese – Città di Pontecagnano Faiano 3-3

Sporting Pontecagnano – Sanseverinese 3-1

Classifica:

Città di Campagna 57

Pro Sangiorgese 56

Rocchese 56

Agerola 51

Sanseverinese 51

Città di Pontecagnano Faiano 38

Atletico San Gregorio 36

Sporting Pontecagnano 36

U.S. Faiano 35

Sapri Calcio 34

Atletico Pagani 33

Città di Gragnano 30

Calcio Campagna 24

Centro Storico Salerno 18

San Valentino 5

Sei casali Baroncino 2