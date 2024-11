Promozione, il Città di Campagna frena il Sapri, resta in testa la Sanseverinese

Nell’undicesima giornata di Promozione girone D, il Città di Campagna frena il Sapri, dopo sei vittorie consecutive la squadra di mister Del Sorbo esce sconfitta per due reti a zero; per i granata a segno D’Acunto e Sorrentino.

Vince anche la Rocchese e insieme a Sapri e Città di Campagna va ad occupare la terza posizione a quota 22 punti La Sanseverinese mantiene la testa della classifica grazie alla vittoria in casa dell’Atletico San Gregorio. Vince anche la Pro Sangiorgese per 2 a 0 sul campo dell’US Faiano.

Risultati

Atletico San Gregorio – Sanseverinese 1-2

Città di Gragnano – Città di Pontecagnano Faiano 2-0

Rocchese – San Valentino 1-0

Sapri Calcio – Città di Campagna 0-2

U.S. Faiano – Pro Sangiorgese 0-2

Calcio Campagna – Agerola 0-1

Centro Storico Salerno – Sei Casali Baroncino 2-0

Sporting Pontecagnano – Atletico Pagani 1-2

Classifica:

Sanseverinese 27

Pro Sangiorgese 26

Città di Campagna 22

Sapri Calcio 22

Rocchese 22

Agerola 20

Atletico Pagani 17

Sporting Pontecagnano 16

Atletico San Gregorio 14

Città di Pontecagnano Faiano 13

Città di Gragnano 12

Centro Storico Salerno 11

Calcio Campagna 10

U.S. Faiano 8

Sei casali Baroncino 2

San Valentino 1