Promozione, il Città di Campagna batte la capolista Pro Sangiorgese

Nella 21° giornata di Promozione girone D, il Città di Campagna batte 1 a 0 la capolista Pro Sangiorgese; grazie alla rete di Campione i granata salgono a quota 49 punti in classifica a due misure dalla prima. Sconfitta per il Sapri per 2 a 1 contro la Rocchese, che si rilancia in terza posizione.

Nella zona alta della classifica vince ance la Sanseverinese con un rotondo 6 a 0 al Sei Casali; il Città di Pontecagnano Faiano, invece, batte 2 a 1 lo Sporting Pontecagnano.

Risultati

Atletico Pagani – Agerola 0-2

Atletico San Gregorio – Centro Storico Salerno 4-1

Campagna Calcio – Città di Gragnano 0-1

Sanseverinese – Sei Casali Baroncino 6-0

Sapri Calcio – Rocchese 1-2

U.S. Faiano – San Valentino 1-0

Pro Sangiorgese – Città di Campagna 0-1

Sporting Pontecagnano – Città di Pontecagnano Faiano 1-2

Classifica:

Pro Sangiorgese 49

Città di Campagna 47

Rocchese 46

Sanseverinese 44

Agerola 39

Città di Pontecagnano Faiano 33

U.S. Faiano 31

Atletico San Gregorio 30

Sporting Pontecagnano 30

Atletico Pagani 30

Sapri Calcio 27

Città di Gragnano 23

Calcio Campagna 23

Centro Storico Salerno 14

San Valentino 4

Sei casali Baroncino 2