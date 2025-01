Promozione: crisi Sapri, battuta anche dall’Atletico San Gregorio

Nella 18° giornata del campionato di Promozione girone D, il Sapri viene sconfitto in casa dall’Atletico San Gregorio per 4 a 0, per i bianco azzurri continua la striscia di risultati negativi, ora la zona play out è vicina. Il Città di Campagna, reduce dal ricorso vinto per la gara contro il San Valentino (3 a 0 a tavolino) , ottiene un’altra vittoria, stavolta contro l’Agerola, e consolida la terza posizione a quota 38 punti.

Vincono anche Pro Sangiorgese e Sanseverinese, rispettivamente contro Centro Storico Salerno e San Valentino. La Rocchese vince 2 a 1 contro lo Sporting Pontecagnano, suo il quarto posto in classifica con 37 punti.

Risultati

Città di Pontecagnano Faiano – Atletico Pagani 1-1

Rocchese – Sporting Pontecagnano 2-1

Sapri Calcio – Atletico San Gregorio 0-4

Sei Casali Baronino – Campagna 0-4

San Valentino – Sanseverinese 0-5

Città di Gragnano – U.S. Faiano 1-2

Centro Storico – Pro Sangiorgese 0-2

Città di Campagna – Agerola 2-1

Classifica:

Pro Sangiorgese 43

Sanseverinese 41

Città di Campagna 38

Rocchese 37

Città di Pontecagnano Faiano 30

Agerola 30

Atletico San Gregorio 27

Atletico Pagani 27

Sporting Pontecagnano 26

Sapri Calcio 24

U.S. Faiano 22

Calcio Campagna 20

Città di Gragnano 16

Centro Storico Salerno 14

San Valentino 4

Sei casali Baroncino 2