Prodotti di Carnevale non sicuri: maxi sequestro in Cilento e Vallo di Diano

In occasione dell’imminente ricorrenza del “Carnevale”, la Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato i controlli a tutela del settore dei beni e dei servizi, con lo scopo di contrastare il commercio di articoli non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti.

L’attività dei finanzieri di Vallo della Lucania

Nell’ambito di questi interventi, in una prima operazione, le Fiamme Gialle della Compagnia di Vallo della Lucania hanno rinvenuto e posto sotto vincolo cautelativo, in due distinti esercizi commerciali, circa 31 mila articoli privi delle necessarie certificazioni, delle indicazioni e delle avvertenze per l’uso previste dalla normativa in materia di tutela del consumatore.

Attività a Sala Consilina

In un secondo caso, i Finanzieri della Tenenza di Sala Consilina hanno sequestrato oltre 14 mila articoli, tra maschere, coriandoli, gadget e travestimenti, pronti per essere posti in vendita e privi delle prescritte informazioni di sicurezza.

I prodotti posti sotto sequestro sono stati così tolti dal mercato e i titolari degli esercizi commerciali sono stati segnalati alla competente Camera di Commercio per l’irrogazione delle previste sanzioni amministrative, fino ad un massimo di 30 Mila euro.

L’attenta e costante vigilanza sulla commercializzazione di prodotti conformi agli standard CE e nazionali attesta il quotidiano impegno della Guardia di Finanza al corretto funzionamento delle regole del mercato, tutelando gli operatori economici onesti e la sicurezza dei consumatori, soprattutto come in questo caso dei giovanissimi.