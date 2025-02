Processo Alfieri: respinte le istanze della difesa. Confermati i domiciliari

Sono stati rigettati i ricorsi in Cassazione presentati dai difensori di Franco ed Elvira Alfieri, Andrea Campanile, Alfonso D’Auria, Vittorio De Rosa e Carmine Greco. Sono tutti coinvolti nell’inchiesta per corruzione, irregolarità negli appalti e falso in atto pubblico.

La decisione

C’era grande attesa per questa decisione: i legali della difesa contestavano le misure cautelari (tutti gli indagati sono ai domiciliari) e la competenza del Tribunale di Salerno.

Per quanto riguarda quest’ultima gli ermellini hanno rimesso tutto ai giudici di merito. La questione, quindi, verrà discussa nell’udienza del 20 marzo prossimo. Nulla da fare, invece, per le misure cautelari. Si attendono ora le motivazioni della sentenza.