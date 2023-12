Procedono spediti i lavori per il cineteatro a Capaccio Paestum

Prende sempre più forma e diventa sempre più realtà nella città dei templi la realizzazione del Cineteatro. Era il 9 giugno del 2020 quando presero il via i lavori per la demolizione del vecchio stabile e nel 2021 si avviò l’iter per la riqualificazione dell’area ex cinema Miryam, situato in piazza Santini.

L’idea progettuale prevede la realizzazione di un nuovo edificio in luogo dell’originario cinema, oggi demolito. Una struttura immaginata per migliorare sia le condizioni di vita dei cittadini che la qualità ambientale, architettonica e urbanistica dell’intero comparto.

Il nuovo edificio sarà caratterizzato da un portico su due livelli che, costeggiando il perimetro esterno, consentirà di raggiungere piazza Santini e i suoi edifici attraverso un percorso coperto e protetto. Il nuovo edificio, ruotato rispetto all’originario, determina una maggiore apertura e una maggiore visibilità alla piazza.

L’ingresso al cineteatro avverrà attraverso una gradonata posta lungo viale della Repubblica, in modo tale da fare dell’area antistante un luogo di ritrovo e di aggregazione e, dunque, un prolungamento della piazza stessa.