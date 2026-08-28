Cronaca

Principio d’incendio all’impianto Tmb di Battipaglia: fiamme domate, nessun ferito

Fiamme domate all'impianto Tmb di Battipaglia. L'intervento del personale evita danni e feriti: possibile causa dai rifiuti impropri

Di: Antonio Elia
TMB Battipaglia

Un principio di incendio si è verificato questa mattina presso l’Impianto di Trattamento Meccanico Biologico (Tmb) di Battipaglia, struttura gestita dalla società Ecoambiente S.p.a. L’episodio ha generato attimi di apprensione tra gli operatori, ma l’allarme è rientrato tempestivamente.

Intervento immediato e nessun danno a persone o strutture

Il personale in servizio ha attivato subito le procedure previste dal Piano di Emergenza Interno, domando le fiamme grazie all’utilizzo dei presidi antincendio aziendali. Non si registrano conseguenze per le persone, danni agli impianti o interruzioni significative del servizio. La situazione è rapidamente tornata alla normalità.

Ipotesi sulle cause: possibili rifiuti impropri nell’indifferenziato

Sono attualmente in corso le verifiche tecniche per chiarire l’origine dell’evento. In base ai primi elementi raccolti, si ritiene che l’episodio possa essere collegato alla presenza di materiali impropri e potenzialmente incendiari, o di altri rifiuti non conformi, conferiti erroneamente nel secco residuo urbano.

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