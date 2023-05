Primo caso di peste suina africana nel Vallo di Diano. Si tratta di un cinghiale trovato morto a Montesano

Si registra, nel Vallo di Diano, il primo caso di peste suina in un animale. Dopo le analisi del caso effettuate dall’Istituto Zooprofilattico di Portici, sulla carcassa di un cinghiale ritrovato a Montesano sulla Marcellana è stata avviata la profilassi ed i controlli del caso da parte del servizio veterinario dell’Asl di Salerno.

Nessun rischio di trasmissibilità

Da precisare, per evitare allarmismi, che non è trasmissibile all’uomo, ma purtroppo ad altri animali sì. E la profilassi prevede, in caso di contagio di animali, purtroppo l’abbattimento.

Cos’è la peste suina

Si tratta di una malattia virale, che coinvolge suini, cinghiali e suidi selvatici europei ed è causata dal virus della peste suina africana, unico rappresentante della famiglia Asfarviridae e che provoca grandi danni economici.

Nella forma acuta della malattia, dovuta alle sollecitazioni dell’alta virulenza, i suini possono avere febbre alta, non mostrare altri sintomi evidenti nei primi giorni. Poi gradualmente perdono l’appetito e vanno in depressione.