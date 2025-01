Prima Categoria: Poseidon travolgente, mantengono il passo Pisciotta e Agropoli

La Poseidon a valanga sul Pro Sala, termina 8-1 l’incontro con la squadra capaccese che ritrova il primato in classifica dopo aver recuperato con successo la partita in settimana con lo Sporting Palomonte.

Insegue l’Atletico Pisciotta che a fatica supera il Real Bellizzi per 3-2; mantiene il passo anche l’Atletico Agropoli Cilento che in casa si impone per 2-0 sullo Stella Cioffi, grazie al solito Barone e al neo acquisto Mazzeo.

Dietro vittorie importanti per la Pixous in trasferta sul campo del Faraone, termina 0-3 l’incontro, mentre il Real Carillia vince lo scontro diretto con la Polisportiva Marina per 3-2.

Prima Categoria Girone H

Risultati

Atletico Pisciotta – Real Bellizzi 3-2

Poseidon – Pro Sala 8-1

Atletico Battipaglia – Real Palomonte 2-0

Real Carillia – Pol Marina 3-2

Atletico Agropoli Cilento – Stella Cioffi 2-0

Faraone – Pixous 0-3

Sporting Palomonte – Club Serre 7-1

Classifica

Poseidon 43

Atletico Pisciotta 41

Atletico Agropoli Cilento 39

Atletico Battipaglia 32

Stella Cioffi 23

Pixous 19

Sporting Palomonte 17

Faraone 17

Real Bellizzi 16

Real Carillia 16

Club Serre 15

Real Palomonte 13

Pro Sala 12

Polisportiva Marina 7