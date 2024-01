Prima Categoria, il Campagna tenta la fuga

Nella quattordicesima Giornata di Prima Categoria Girone H, il Campagna allunga sulle inseguitrici. L’Atletico Agropoli Cilento pareggia 0-0 contro l’Atletico Bellizzi, tra le due squadre che militano al secondo e terzo posto, termina a reti inviolate l’incontro.

Partita in sostanziale equilibrio con la squadra di casa che ha avuto le migliori occasioni senza sfruttarle.

Approfitta del pareggio il Campagna che battendo l’Olevanese per 3-1, allunga in classifica a +6 sulla seconda ed inizia la propria volata verso la Promozione.

Qualche passo indietro la Poseidon dà continuità ai propri risultati superando l’Atletico Battipaglia per 1-0, pirotecnico pareggio per 3-3 tra Polisportiva Marina e Atletico Pisciotta.

Infine sconfitte per Sassano e Faraone che vengono superate da Macchia e Real Bellizzi.