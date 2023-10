Prima Categoria, esordio vincente per la Poseidon. Pari per l’Atletico Agropoli. Marina espugna Pisciotta

Inizia il campionato di Prima Categoria Girone H. L’Atletico Agropoli Cilento non va oltre il pareggio in casa dell’Atletico Bellizzi.

I ragazzi di mister Voza, dopo essere passati in vantaggio con una rete di Ruocco, sono stati raggiunti nel secondo tempo da un goal su calcio di rigore di Botta per il Bellizzi.

Successo prestigioso per la Poseidon sul campo dell’Atletico Battipaglia per 1-2, la sconfitta costa anche la panchina al mister dell’Atletico Battipaglia Francesco Barone.

Pareggio pirotecnico tra Macchia e Sassano, termina 3-3 l’incontro.

Esordio da favola per la Polisportiva Marina che supera l’Atletico Pisciotta per 1-2 in trasferta.

Tante sorprese in questa prima giornata di campionato, si prospetta un campionato ricco di emozioni.