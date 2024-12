Prima Categoria: Cade la Poseidon nell’ultima dell’anno

Arriva la prima sconfitta stagionale per la Poseidon sul campo dell’Atletico Pisciotta; a decidere l’incontro sono le reti dei soliti Esposito e Senese. Non ne appropria l’Atletico Agropoli Cilento che pareggia in casa con il Real Bellizzi per 0-0.

Pareggiano Faraone e Pixous, mentre in coda vittoria importante per il Real Carillia sullo Sporting Palomonte per 3-1.

Risultati

Atletico Pisciotta – Poseidon 2-0

Faraone – Pro Sala 1-1

Polisportiva Marina – Pixous 1-1

Atletico Battipaglia – Club Serre 0-0

Real Carillia – Sp Palomonte 3-1

Stella Cioffi – Real Palomonte 0-2

Atletico Agropoli Cilento – Real Bellizzi 0-0

Classifica

Poseidon 34

Atletico Pisciotta 32

Atletico Agropoli Cilento 30

Atletico Battipaglia 23

Stella Cioffi 17

Pixous 16

Real Bellizzi 16

Club Serre 14

Faraone 13

Real Carillia 13

Pro Sala 12

Real Palomonte 12

Sp Palomonte 11

Pol Marina 6