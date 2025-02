Prima Categoria: cade la Poseidon, clima teso in Stella Cioffi – Pisciotta

Colpo di scena nel campionato di Prima Categoria. Delle tre formazioni che puntano al titolo vince soltanto l’Atletico Agropoli che rifila tre gol all’Atletico Battipaglia (doppietta di Scarpa e Iacovazzo). La capolista Poseidon inciampa a Policastro dove il Pixous vince 2 a 1. Fanno tutto i padroni di casa che segnano con Stoduto e Petraglia e siglano un autogol.

Tensioni a Cioffi

Parentesi più ampia la merita l’Atletico Pisciotta. I cilentani pareggiano 1 a 1 sul campo dello Stella Cioffi. I riflettori, però, sono puntati su quanto accaduto nel pre gara con la formazione ospite che ha denunciato un tentativo di aggressione prima di raggiungere lo stadio e un clima di tensione per tutta la durata dell’incontro. Eppure la formazione di Cioffi ha poco da chiedere a questo torneo.

Le altre gareIn coda alla classifica scatto d’orgoglio del fanalino di coda Polisportiva Marina che batte 3 a 2 il Faraone, mentre la penultima della graduatoria, il Pro Sala, ne prende sei sul campo della Real Bellizzi. In coda perdono anche il Serre (0 a 1 contro il Real Carillia) e il Real Palomonte: il derby cittadino va allo Sporting che si impone 3 a 1. Per la Real a segno Correa per lo Sporting Palomonte doppietta di Costanzo intervallata dalla Marcatura di Torsiello.

Risultati

Polisportiva Marina 1977 3 – 2 FaraoneStella Cioffi 1 – 1 Atletico PisciottaReal Bellizzi 6 – 0 Pro Sala F.C.Atletico Agropoli Cilento 3 – Atletico BattipaaliaClub Serre Calcio 0 – 1 Real CarilliaPixous GDP 2 – 1 Poseidon 1958Real Palomonte 1 – 3 Sporting Palomonte

Classifica

Poseidon 1958 49

Atletico Pisciotta 48

Atletico Agropoli Cilento 45

Atletico Battipaglia 2018 36

Stella Cioffi 26

Pixous GDP 25

Sporting Club Palomonte 23

Real Carillia

22Real Bellizzi 19

Faraone 18

Club Serre Calcio 16

Real Palomonte 16

Pro Sala F.C. 13

Polisportiva Marina 1977 10