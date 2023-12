Preview Serie D, Gelbison e Santa Maria in Puglia per il riscatto

Sarà un weekend di fuoco quello delle cilentane, in trasferta contro due delle avversarie più forti del girone. Eppure Erra e Rogazzo hanno l’imperativo di invertire il trend negativo, dando una risposta alla fiducia delle società e alle pressioni dei tifosi.

Sfida al vertice a Nardò

Sono solo tre i punti che separano il Nardò terzo dalla Gelbison sesta. Al “Via del Mare” alle ore 14.30 andrà in scena una sfida d’alta quota, per restare agganciati ai quartieri altri della classifica. Entrambe le compagini non possono accontentarsi del pareggio perché il treno di testa corre forte e rischia di scappar via.

I Vallesi dovranno fare a meno del proprio tifo, in quanto la procura ha stabilito l’inagibilità del settore ospiti. Una brutta notizia per i pochi fedelissimi Rossoblù. Per quanto concerne il campo c’è grande curiosità per le novità di mister Erra. Le variazioni non dovrebbero riguardare il modulo, il 3-5-2 è, infatti, lo schieramento preferito del suo scacchiere. La speranza è quella di ritrovare tra i titolari Croce, nel frattempo agganciato a quota 7 nella classifica cannonieri da Fernandez Cipolla (in rete settimana scorsa ad Angri).

Il Nardò non ha un vero e proprio bomber in rosa, ma ha già mandato in goal ben 11 giocatori diversi. La difficoltà della trasferta può evidenziata con due semplici dati: i ragazzi di mister Ragno sono imbattuti in casa, dove hanno subito solo due reti.

Al Santa Maria serve un’impresa

La Polisportiva Santa Maria è nella peggior crisi della gestione Tavassi. La sconfitta contro l’Angri ha fatto sprofondare i Giallorossi in zona playout e in un silenzio stampa serrato. Domenica Rogazzo cercherà l’impresa contro il Martina Calcio, che ha vissuto un momento altalenante ma ha ritrovato la propria convinzione proprio con due compagini campane l’Angri prima e la Paganese all’ultima.

Il risultato positivo dipenderà dalla tenuta difensiva. Campanella e compagni hanno bisogno di ritrovare la concentrazione e le giuste distanze, anche perché i padroni di casa schiereranno una vera punta di diamante, come bomber Palermo.