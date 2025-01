Presidente comunità del Parco, Simone Valiante ne traccia l’identikit

“L’elezione del presidente della comunità del Parco il prossimo lunedì, dovrà essere l’occasione per riflettere sul futuro del territorio e sulla dignità di questa istituzione, il “parlamentino” degli ottanta sindaci del Parco”. Così il sindaco di Cuccaro Vetere, Simone Valiante.

L’identikit del nuovo presidente

Il politico cilentano traccia un identikit del candidato ideale che dovrà “in modo attento delineare un programma di battaglie future, che in parte recuperino le ferite del territorio, in parte diano la misura delle sfide future”.

Tra le priorità, secondo Valiante ci sono la sanità del Parco con la sua azienda/Asl autonoma e un programma sulle cinque strutture ospedaliere del sud della Provincia; le infrastrutture, con la necessità di ragionare sul collegamento veloce con l’aeroporto ed il nord della Provincia; la programmazione relativa ai fondi comunitari.

L’appello

Di qui un appello ai sindaci: “utilizziamo l’appuntamento di lunedì non solo per scegliere un nome ma per scegliere una politica”.

La situazione

Di fatto la visione di Valiante pare puramente utopica in un contesto in cui la discussione sull’elezione è ormai già in fase avanzata. Il confronto in corso, fin ora, non si è basato su questi aspetti.

Non solo: i sindaci non sono riusciti ad individuare un nome unitario senza dover ricorrere al confronto con i vertici salernitani del Pd.