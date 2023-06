Premio Tecnico della Pubblicità “Mediastars”, vince agenzia salernitana

È Postilla l’agenzia di comunicazione, salernitana, che vince il Premio Tecnico della Pubblicità “Mediastars”, la premiazione nazionale che riunisce ogni anno a Milano centinaia di pubblicitari, società e aziende da tutta Italia. Specializzata in comunicazione pubblica, Postilla vince il 1° premio nella categoria Pubblica Amministrazione e la Special Star – menzione speciale per la Copy Strategy, con la campagna istituzionale nazionale “Adottalo in canile” realizzata per l’Ordine dei Medici Veterinari di Napoli.

La campagna di comunicazione



In che modo è possibile sensibilizzare il pubblico su temi quali l’abbandono, l’adozione consapevole e il possesso responsabile degli animali d’affezione attraverso contenuti pensati per canali digitali?

È a questa domanda che ha risposto l’agenzia di marketing e comunicazione pubblica Postilla con “Adottalo in canile”, una campagna di comunicazione da più di 40k interazioni realizzata per l’Ordine dei Medici Veterinari di Napoli che si è classificata al 1° posto alla XXVII edizione del premio Mediastars come miglior campagna istituzionale per la pubblica amministrazione, ottenendo anche la Special Star per la Copy Strategy.

La premiazione

La cerimonia di premiazione milanese, che si è tenuta al Palazzo della Regione Lombardia, ha visto la partecipazione di alcune tra le più autorevoli società di consulenza e agenzie di comunicazione attive sul territorio nazionale e internazionale e ha ospitato il contributo anche di Lorenzo Marini, uno dei nomi più stimati della pubblicità italiana.

Un traguardo prestigioso per un’azienda campana, anticipato da altissimi livelli di engagement sui social.



“Postilla è nata solo 6 anni fa eppure se qualcuno ci avesse detto che dopo 6 anni avremmo condiviso palco e riconoscimenti insieme ad agenzie del calibro di Leo Burnett, Armando Testa, Caffeina e uno dei più grandi pubblicitari italiani, Lorenzo Marini, non ci avremmo mai creduto – ha commentato Mauro Paoletta, direttore creativo di Postilla – Il premio della pubblicità Mediastars che ci è stato conferito ieri a Milano è frutto del lavoro di squadra del nostro meraviglioso team”.



All’indomani della vittoria dell’agenzia salernitana, anche il commento del Tesoriere e delegato alla comunicazione Benedetto Neola a ribadire il valore e la crucialità della sinergia tra Postilla e l’Ordine dei Veterinari di Napoli: “È un premio, questo, che ci rende profondamente orgogliosi e che consolida il nostro lungo e fruttuoso rapporto di collaborazione con l’agenzia Postilla, grazie alla quale dopo pochi anni siamo arrivati ad essere il primo Ordine della professione veterinaria nello scenario nazionale per grandezza della community social”.