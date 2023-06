Premio Strega a Capaccio Paestum: il 30 giugno nell’area archeologica faranno tappa i finalisti dell’edizione 2023

Il Premio Strega, uno dei riconoscimenti letterari più prestigiosi in Italia, torna a Capaccio Paestum quest’anno grazie a una collaborazione speciale tra il Comune di Capaccio Paestum e la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci. Un’occasione unica si presenterà il prossimo venerdì 30 giugno, alle ore 20.00, quando i finalisti dell’edizione 2023 si ritroveranno presso il suggestivo Parco archeologico di Paestum, proprio ai piedi del maestoso Tempio di Nettuno. Questo incontro rappresenta uno dei momenti clou che precedono l’attesa serata finale della LXXVII edizione del premio.

L’evento

Nell’incantevole scenario dell’area archeologica di Paestum, cinque autori di talento si contenderanno la vittoria del prestigioso riconoscimento letterario. Maria Grazia Calandrone, autrice del romanzo “Dove non mi hai portata” pubblicato da Einaudi, sarà presente insieme ad Andrea Canobbio, autore di “La traversata notturna” edito da La nave di Teseo. Loretta Santini, con il suo libro “Come d’aria” scritto da Ada D’Adamo e pubblicato da Elliot, avrà l’opportunità di condividere le sue emozioni con il pubblico. Romana Petri, autrice di “Rubare la notte” pubblicato da Mondadori, e Rosella Postorino, autrice di “Mi limitavo ad amare te” edito da Feltrinelli, completeranno questa straordinaria cinquina di finalisti.

La serata di presentazione dei finalisti sarà introdotta dai saluti del sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, che accoglierà calorosamente gli ospiti in questa affascinante cornice storica. Ad accompagnare l’evento e moderare gli interventi sarà la rinomata giornalista Anna Maria Vitale. Le interviste ai finalisti saranno curate con maestria dalla scrittrice e conduttrice radiofonica Loredana Lipperini, che saprà cogliere le sfumature e le emozioni dei finalisti, portando così il pubblico più vicino al cuore dei loro lavori letterari.

Le dichiarazioni

«Per il quarto anno consecutivo il Premio Strega fa tappa a Capaccio Paestum. È per noi motivo di orgoglio ospitare, in una cornice esclusiva quale è il Parco Archeologico di Paestum, la cinquina dei finalisti del prestigioso riconoscimento – dichiara il sindaco Franco Alfieri – Il legame che abbiamo creato con la Fondazione Bellonci in questi anni è ormai più di una collaborazione e la serata dedicata al Premio Strega è solo la punta dell’iceberg di un intenso e variegato lavoro che stiamo portando avanti per la promozione della cultura nella nostra Città e, dunque, per la crescita della nostra comunità».

«La tappa del Premio Strega a Capaccio Paestum rientra in un programma più vasto, nell’ambito della convenzione sottoscritta dal Comune con la Fondazione Bellonci, di valorizzazione della lettura attraverso il potenziamento delle biblioteche del territorio, che diventano così veri e propri presidi di cultura – dichiara il vicesindaco e assessore alla Cultura, Maria Antonietta Di Filippo – L’incontro con la cinquina dei finalisti del prestigioso premio è, dunque, solo la punta dell’iceberg di un lavoro intenso, portato avanti in diversi settori della cultura».

«Si ripropone anche quest’anno il tradizionale appuntamento di Paestum con i finalisti del Premio Strega – dichiara Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Bellonci – Questo incontro con le voci più interessanti dell’annata letteraria si inserisce nella ricca e variegata strategia di programmazione culturale avviata a Capaccio Paestum e nell’area dell’Alto Cilento, che tende a realizzare un percorso di sviluppo del territorio trainato dalla partecipazione culturale, strumento di crescita individuale e collettiva».