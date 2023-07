Premio Primula d’Oro: tutto pronto per la sera degli “oscar”. Appuntamento domani per le premiazioni | VIDEO

Tutto pronto per la serata di Premiazione che si terrà ad Agropoli, presso la Fornace alle ore 18.30, in un luogo storico dalla forte valenza culturale e sociale.

Interverrà il sindaco Roberto Mutalipassi per un saluto istituzionale, al quale vanno i ringraziamenti della redazione tutta di InfoCilento per il patrocinio morale e l’uso non oneroso degli spazi.

Il premio ha ricevuto, come ogni anno, il patrocinio del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, il cui presidente Giuseppe Coccurullo è stato invitato a partecipare.

A collaborare con InfoCilento è stato, inoltre, l’assessore Roberto Apicella che ha seguito i preparativi della serata di premiazione per dare vita alla nona edizione dell’ormai accreditato premio Primula D’oro, un premio atteso e seguito dagli utenti del portale Infocilento.

Il premio

Pronte, quindi, le nomination per coloro che, nelle 9 categorie proposte dalla redazione, si sono classificati ai primi tre posti in graduatoria.

La forte affluenza di voti liberi, che si è registrata nel corso della primavera, fa di questa manifestazione un’occasione senza dubbio democratica e meritocratica di attribuzione di valore a persone, gruppi, manifestazioni ed associazioni che si sono distinte in modo positivo sul territorio comunale e provinciale.

Premio alla memoria al Dottore Coraggio

Di particolare rilevanza sociale l’attribuzione del premio alla memoria, direttamente consegnato dall’amministratore di InfoCilento Edoardo Marcianó nelle mani della famiglia del dottore Gerardo Coraggio, medico pediatra di Vallo della Lucania, scomparso ad inizio anno 2023.

Non ci resta che attendere domani sera per conoscere i nomi dei vincitori che saliranno sul palco per ricevere il meritato premio.

L’intera manifestazione sarà ripresa in diretta e trasmessa sul canale 79 della tv digitale terrestre.