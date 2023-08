Premio Internazionale Giuseppe Cattel: a Sapri la seconda edizione

Dopo il trionfo della I Edizione del Premio Cattel, che ha attirato numerosi personaggi della scena culturale italiana, è giunto il momento di inaugurare la tanto attesa II Edizione del Premio Internazionale Giuseppe Cattel. Quest’anno, un importante cambiamento attende la manifestazione, poiché il Premio si trasferisce a Sapri. Le date da segnare in agenda sono l’1 e il 2 settembre, quando il magnifico Viale della Spigolatrice ospiterà due giorni di celebrazione.

I partecipanti avranno il piacere di immergersi nell’atmosfera intrisa del profumo del mare della gemma del Cilento, mentre la kermesse si snoda in onore del popolare poeta Giuseppe Cattel.

Canoneinverso e Ad Maiora: Pilastri della Manifestazione

Due associazioni di risonanza, Canoneinverso e Ad Maiora, conferiscono ancora una volta solidità ai valori fondamentali di questa manifestazione. Il premio è improntato al principio di confronto e interscambio con altre realtà artistico-culturali. Un’altra spinta propulsiva proviene dal desiderio di elevare la città di Sapri a fulcro del Golfo di Policastro e a principale attrattore turistico nella zona meridionale della Provincia di Salerno.

Promozione a Livello Internazionale

Canoneinverso e Ad Maiora condividono l’obiettivo di trasformare il premio in un’occasione di prestigio internazionale. Questo intento mira a porre in risalto la bellezza dei luoghi fantastici a quanti non hanno ancora avuto l’opportunità di visitarli, con particolare attenzione rivolta alle comunità estere.

Il programma

Il programma di alto valore culturale, si sviluppa su due giorni:

VENERDÌ 1 SETTEMBRE

Ore 21,00 presentazione dei candidati al premio per l’anno 2024, per le tre categorie LETTERATURA, COMUNICAZIONE e MUSICA con loro brevi interventi. Presenta Renato De Rienzo e Tonia Filomena:

1. per la letteratura Eugenio Giudice e Ivan Ricciardi

2. per la musica Raffaella Federico e Simona Bruzzese

3. per la comunicazione Vito Sansone e Chiara Di Miele

ORE 22,20 concerto di Lino Cannavacciuolo

SABATO 2 SETTEMBRE

Ore 21,00 consegna premi Cattel 2022:

1. per la letteratura a Donata Biase

2. per la musica a Emanuele Montesano

3. per la comunicazione Francesco Lombardi

Durante la consegna dei premi interventi musicali di Elisabetta Serio con Giovanna Famularo e Letizia Gambi, Osanna, Mimmo Locasciulli e Roberto Trenca e la partecipazione di Maurizio Casagrande

Ore 22,30 consegna del prestigioso “Premio Cattel 2023 alla carriera” ad Antonella Grippo, Pino Blasi, Pino Imperatore, Elisabetta Serio, Roberto Carlotto.

Ospiti d’onore: Antonio Parlati, Carla Vistarini, Francesco Pinto, Maurizio Casagrande.

Le serate saranno condotte dagli attori Renato De Rienzo, Tonia Filomena e Alessandra Masi.

La manifestazione gode del patrocinio istituzionale del Comune di Sapri, del CPTV della RAI di Napoli e del sostegno del Rotary Club Sapri Golfo di Policastro.