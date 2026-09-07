Premio Charlot 2026 a Salerno: programma, ospiti e biglietti gratuiti

Salerno si prepara ad accogliere la trentottesima edizione del Premio Charlot, lo storico appuntamento dedicato al teatro, alla comicità, al cinema e alla musica d’autore. Dal 20 al 26 settembre 2026, la città campana diventerà un punto di riferimento per lo spettacolo italiano e internazionale, snodandosi tra i teatri Delle Arti, Augusteo e Verdi. Il programma è stato svelato ufficiale presso la Sala Giunta del Comune di Salerno, alla presenza dell’assessore al turismo Alessandro Ferrara, del consigliere regionale Franco Picarone e del patron e direttore artistico Claudio Tortora.

L’edizione di quest’anno propone un palinsesto ricco di grandi nomi, tra cui spiccano il cantautore Roberto Vecchioni, la star di Hollywood James Franco e il celebre attore e regista Michele Placido, a cui verrà assegnato il Premio alla Carriera. Tra le novità principali figura l’istituzione del Premio ACI – Automobile Club Salerno, che verrà consegnato a uno dei protagonisti della kermesse dal presidente dell’Automobile Club Salerno, Senatore Vincenzo Demasi, insieme al direttore Giovanni Caturano.

Apertura per famiglie e laboratorio sui talenti comici

Il sipario sulla manifestazione si alzerà domenica 20 settembre al Teatro Delle Arti, alle ore 19:30, con la sezione Charlot Monello. La Compagnia dell’Arte porterà in scena la rappresentazione per famiglie “Raperonzolo, butta giù il condizolo”, con la conduzione di Cinzia Ugatti.

Da martedì 22 settembre, la medesima struttura ospiterà il segmento Charlot Giovani. A partire dalle ore 21:00 si terrà la semifinale dedicata alle nuove proposte della comicità, affiancate dagli ospiti Gigi Vigliani e Francesco Procopio. Mercoledì 23 settembre, sempre alle 21:00, andrà in scena la finale condotta dal duo Gigi e Ross, con la partecipazione di Maurizio Merluzzo, Rosalia Porcaro e Cinzia Ugatti. Nelle giornate del 22 e 23 settembre si terranno inoltre le attività di Charlot Formazione, caratterizzate da un workshop sulla percezione comica a cura di Alessio Tagliento.

Ospiti internazionali al Teatro Augusteo

Giovedì 24 settembre gli eventi si sposteranno al Teatro Augusteo a partire dalle ore 21:00. Il momento principale della serata vedrà l’assegnazione del Premio Charlot Internazionale Cinema all’attore e regista statunitense James Franco. Successivamente, la sezione Charlot Spettacolo vedrà protagonista Massimiliano Gallo con la rappresentazione “Anni 90”, condotta da Cinzia Ugatti.

come ha ricordato il patron Claudio Tortora nel corso della conferenza stampa:

«Tagliare il traguardo della trentottesima edizione è una gioia enorme e la testimonianza di quanto il Premio Charlot sia radicato nel cuore della nostra comunità e del panorama culturale nazionale. Abbiamo costruito un programma straordinario e travolgente, capace di parlare a tutti: dalla favola per bambini e famiglie alla valorizzazione dei nuovi talenti della comicità, fino ai grandissimi nomi della scena artistica italiana e internazionale. Il nostro obiettivo resta quello di sempre: regalare leggerezza, grande musica e momenti indimenticabili a un pubblico da sempre affettuoso e partecipe».

Gran finale al Teatro Verdi e serate di gala

La fase conclusiva si terrà nella cornice del Teatro Verdi. Venerdì 25 settembre, alle ore 21:00, la sezione Charlot Musica ospiterà il concerto d’autore di Roberto Vecchioni, presentato da Cinzia Ugatti.

Sabato 26 settembre, dalle ore 21:00, la rassegna si chiuderà con la serata d’onore e premiazioni Charlot Galà Smile, condotta da Serena Autieri. Sul palcoscenico si alterneranno ospiti del mondo dello spettacolo e della cultura, tra cui Gabriele Cirilli, Michele Placido, Manuela Arcuri, Vittoria Belvedere, Cesare Bocci, Massimiliano Caiazzo, Anna Foglietta, Claudia Gerini, Leo Gassman, Domenico Iannaccone e Marco Rossetti. Durante la serata, al giornalista Paolo Sommaruga verrà consegnato il Premio Nino Petrone, intitolato allo scomparso presidente della giuria della manifestazione. Le musiche originali della rassegna sono composte dal maestro Marcello Ferrante, mentre le coreografie sono curate dal Professional Ballet di Pina Testa.

Informazioni utili e modalità di prenotazione

Tutti gli appuntamenti della trentottesima edizione del Premio Charlot sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Le iscrizioni si apriranno sabato 12 settembre a partire dalle ore 12:00 sulla piattaforma online Eventbrite.it. I biglietti prenotati saranno validi fino a 45 minuti prima dell’inizio dello spettacolo, momento in cui la prenotazione decadrà per consentire l’accesso al pubblico senza prenotazione. Per informazioni e assistenza è attivo il servizio WhatsApp al numero 327.4934684.