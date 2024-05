Preferenze scolastiche in provincia di Salerno: Licei in ascesa. Bene il “Gatto” di Agropoli

Un quadro allarmante emerge dai dati sulle iscrizioni scolastiche per il prossimo anno nella provincia di Salerno. Mentre la laurea rappresenta l’aspirazione principale per la maggior parte degli studenti, i licei vedono un picco di iscrizioni, mentre gli istituti professionali subiscono un brusco calo.

I numeri raccontano la storia

Secondo i dati del Ministero dell’Istruzione, ben 29.483 studenti salernitani (il 59% del totale) ambiscono a una laurea, con una netta preferenza per gli indirizzi umanistici e matematico-ingegneristici. I licei, in particolare, registrano un forte interesse, con 16.971 iscritti al liceo scientifico, 6.682 al liceo classico e 5.830 al liceo delle scienze umane.

Al contrario, gli istituti professionali vedono un calo significativo, con 9.112 iscritti per il prossimo anno scolastico, rispetto ai 9.608 dell’anno in corso. Un calo che si traduce in 496 studenti in meno e che evidenzia un problema di dispersione scolastica, con molti ragazzi che abbandonano gli studi dopo il terzo anno, pur potendo ottenere una qualifica professionale.

I Licei scientifici al top

Tra i licei, il Severi di Salerno si conferma il più popoloso con 1.405 iscritti, seguito dall’Alfano I con 1.397. Tra gli altri istituti di rilievo, il Medi di Battipaglia (1.333 iscritti), il Don La Mura di Angri (1.296) e il Cacciopoli di Scafati (1.127).

Boom per il Gatto di Agropoli

Nell’Agro, il Publio Virgilio Marone di Pagani si distingue con 1.227 iscritti. A Cava de’ Tirreni, spiccano il Della Corte Vanvitelli (1.289), il De Filippis Galdi (1.052) e il Genoino (979).

Nel Cilento, invece, il liceo “Gatto” di Agropoli si posiziona come primo per numero di iscritti (1.244), superando anche istituti di città più grandi.

Gli istituti tecnici e professionali

Nonostante il calo generale, alcuni indirizzi professionali vedono una crescita, come quelli alberghieri. Il Domenico Rea di Nocera Inferiore conta 1.018 iscritti e accorperà l’alberghiero Pittoni di Pagani, creando un polo enogastronomico nell’Agro nocerino sarnese.

A Salerno, l’alberghiero Virtuoso registra 789 iscritti. Tra i tecnici, il Pacinotti di Scafati (1.558 iscritti), il Fermi di Sarno (1.146), il Galileo Galilei di Salerno (1.023) e il Focaccia di Salerno (903) sono i più gettonati.

Sempre Salerno città, l’istituto Giovanni XXIII di Torrione è in crescita con 606 iscritti. L’istruzione professionale per l’agricoltura trova il suo riferimento nel Profagri, con 1.002 studenti distribuiti nelle sue 7 sedi provinciali.