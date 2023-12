Precipita dal balcone, paura per un 28enne ad Eboli

Ieri sera nel centro di Eboli, uno straniero di 28 anni è caduto dal quarto piano di un palazzo, rimanendo gravemente ferito. L’episodio ha richiesto un’operazione di soccorso d’urgenza, con il trasporto in ospedale del ferito in codice rosso, scortato dalle forze dell’ordine.

Indagini in corso

I carabinieri stanno indagando sulle circostanze della caduta, per determinare se si tratti di un tentato suicidio o di altre cause. Non solo, dallo stesso balcone sarebbe stato lanciato un lavabo, che ha danneggiato un’automobile parcheggiata nei pressi. La presenza di altre persone nella stessa abitazione dell’uomo ferito potrebbe fornire elementi cruciali per le indagini in corso.

Reazioni

L’episodio ha suscitato paura e preoccupazione tra i residenti e i passanti, che hanno prontamente allertato le forze dell’ordine.